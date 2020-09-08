Жириновский поддержал Беломайдан и пообещал такие же беспорядки в РФ

08.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Пытающиеся устроить госпереворот в Белоруссии протестующие якобы справедливо восстали против «кровавого диктатора» Александра Лукашенко – точно так же, как более ста лет назад русский народ восстал против императора, а тридцать лет назад – против диктатуры советской власти.

Об этом в ходе митинга в Москве заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не были радикалами, мы никогда не звали к революции. Но Лукашенко сам заставил весь белорусский народ возненавидеть себя. Он даже ЛДПР достал, хотя мы не белорусы.

Я предлагаю нашим депутатам поехать – посмотрите, что это за страна, они там ни разу не были. Я дважды там был, правда, давно, 20 лет назад. Так Лукашенко не разрешает! Ну, кто будет уважать такого президента, который депутатам парламентской партии не разрешает приехать и познакомиться с Белоруссией?

Почему он так делает? Потому что знает, что он сатрап и диктатор, что он душит там всё. Ни одной нормальной партии, всё подставное. В парламенте ни одной фракции, никто не избирается по партийным спискам. Он назначает депутатов – кто прошёл через его сито, тот и будет депутатом. Ну, сколько такая «демократия» может действовать?

Мы вовсе не на стороне Тихановской и тех прозападных, которые хотели бы заменить Лукашенко. Но мы хотим объяснить нашим гражданам, что народ в Белоруссии восстал правильно. Люди устали от диктатуры.

В 2017 устали от диктатуры царя, и свергли его. И в 1991-1993 восстали против советской власти, потому что диктатура одной партии. При царе один человек правит, при советской власти – одна партия», – отметил он.

Также Владимир Жириновский пообещал, что если его не устроят результаты местных выборов в России, и ни один член «ЛДПР» не станет губернатором, то в скором времени в РФ начнутся такие же протесты, как в Белоруссии.

«Не надо нам навязывать то, что сегодня происходит. Двадцать губернаторов победят все, которые от Кремля. Это что, выборы? У нас что, прекрасная экономическая обстановка, что граждане изберут только кандидатов от Кремля? Нет, конечно. Значит, будут давить и душить. У нас многие выборы во многие местные парламенты, областные и городские. И везде победит «Единая Россия». Это мыслимо? Нет, конечно.

К чему это приведёт нашу страну? К Белоруссии. Вот смотрите, что происходит в Белоруссии – у нас это будет через пять-десять лет. А они сидят в кабинетах и не понимают этого, не понимают, как плохо думает о них наш народ», – резюмировал депутат.