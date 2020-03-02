Жириновский поддержал Эрдогана

02.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке решения властей Турции не препятствовать потоку беженцев в Евросоюз из-за обострения ситуации в Идлибе.

«ЛДПР всецело поддерживает решение президента Туреции Эрдогана пропускать в страны Евросоюза беженцев из Сирии, так как Турция не в состоянии справиться с потоком мигрантов. Европейцы должны понести ответственность за кризис на Ближнем Востоке, принять и устроить всех беженцев», – говорится в заявлении Жириновского.

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Власти Турции утверждали, что на прилегающих к границе Греции территориях находятся боле 100 тысяч беженцев. СМИ сообщают о попытках прорывов, среди нарушителей границы уже есть жертвы.