02.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Греция, ЕС, Россия, Турция
Просмотров:

Жириновский поддержал Эрдогана


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о поддержке решения властей Турции не препятствовать потоку беженцев в Евросоюз из-за обострения ситуации в Идлибе.

«ЛДПР всецело поддерживает решение президента Туреции Эрдогана пропускать в страны Евросоюза беженцев из Сирии, так как Турция не в состоянии справиться с потоком мигрантов. Европейцы должны понести ответственность за кризис на Ближнем Востоке, принять и устроить всех беженцев», – говорится в заявлении Жириновского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Власти Турции утверждали, что на прилегающих к границе Греции территориях находятся боле 100 тысяч беженцев. СМИ сообщают о попытках прорывов, среди нарушителей границы уже есть жертвы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть