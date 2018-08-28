Жириновский поддержал Порошенко

28.08.2018, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствовал инициативу президента Украины Петра Порошенко разорвать Договор о дружбе с Россией.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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«Я выступал категорически против этого документа еще в 1997-1998 годах, потому что он фактически утвердил все постсоветские границы между Россией и Украиной. По этому договору, мы де факто признали Беловежские соглашения. Уже после этого мы неоднократно требовали разорвать Договор. Соответствующий законопроект ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы в мае 2018 г. Разрыв этого соглашения позволит оспорить все границы России и Украины», – написал Жириновский.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», сегодня Порошенко заявил о том, что украинский МИД готовит пакет документов, необходимый для того, чтобы начать процесс прекращения действия так называемого Большого договора, то есть Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.