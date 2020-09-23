Жириновский пообещал, что к его 100-летию от США ничего не останется

23.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Политика запугивания и угроз, которую проводит США, обернется против самого Вашингтона.

Об этом в ходе пресс-подхода в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США хамят напропалую. Они указывают всем, как жить, как развивать экономику. Они вышли из сделки с Ираном, всё, они должны забыть про эту сделку. Нет, они грозят – кто будет продолжать продавать оружие Ирану или еще какие-то действия совершать, они, американцы, будут наказывать.

Ты смотри, они что – хозяева всей планеты? Так никто, ни один президент не говорил. У нас было уже с десяток президентов от Трумана до Обамы, никто так по-хамски не говорил – «это не делать», «это делать», «скупить», «отдать», 2перебазировать». Обнаглели, потому что деньги глаза застилают этому Трампу и его чиновникам из Госдепа.

Ну и, наконец, Трамп обвиняет Россию, что мы, якобы, украли идею гиперзвуковой ракеты. Трамп, ты посмотри на историю ваших изобретений – всё это сделали немцы, евреи и русские! Американцы ни на что неспособны, это ковбои – пепси-кола, виски, пистолет, и всё. Поэтому никто ничего не крадет, это вы крадёте со всего мира все достижения. Мы сами сделали.

Начинает пугать, что их ракета сильнее нашей. Ну, покажи ее, Трамп, ты же бизнесмен, ты же свои башни понастроил сорокаэтажные. Смотреть противно на эти башни – черные, стоит как гроб, что хорошего? Без окон, без дверей, черный столб такой стоит, башни свои. Хорошо, хоть ему не дали права строить здесь, в Москве», – заявил Жириновский.

«Поэтому не надо нас снова пугать, что у них есть еще более мощная ракета. Уже Рейган пугал, Горбачев испугался, никаких звездных войн нету. И никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-черкизон, которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет», – заверил политик.