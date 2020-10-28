Жириновский потребовал лишить зюгановцев зарплаты

28.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Нужно быть нелогичным и бессовестным, чтобы, выступая против принятия бюджета на будущий год, претендовать на депутатскую зарплату.

Об этом во время пресс-подхода в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня мы принимаем в первом чтении закон о бюджете – это главный закон страны. Нет денег – нет работы, дети не рождаются, не хоронят, не лечат, не арестовывают, все худеют, деньги стоят в банках. Поэтому принятие этого закона – это обязанность депутата Государственной Думы, а если отказываетесь, имеете право, тогда в январе не получаете денег.

По бюджету этому коммунистам будет положен миллиард рублей – откажитесь, вы за бюджет не голосовали. Поэтому должна быть логика и совесть, а то – бюджет плохой и денюжки дайте. Что такое вообще?» – возмущался Жириновский.

«Бюджет не может быть плохим или хорошим и заначка обязательно должна быть. Да, 13 триллионов мы держим в резерве, правильно, ситуация ухудшается, возможна война на Кавказе, возможна ситуация в Белоруссии, Средней Азии, деньги понадобятся», – добавил политик.

Отметим, что сегодня Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, который поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Как Жириновский и предвидел, КПРФ проголосовала против. Также не поддержали бюджет представители «Справедливой России».