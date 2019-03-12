Жириновский предлагает перенести День защитника Отечества с 23 февраля

12.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Лидер ЛДПР предлагает перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на другую дату, например, в теплое время года, приуроченную к победе в битве на Куликовом поле. Об этом он сказал на брифинге в кулуарах Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тепло, парадная летняя форма. Войска идут по всей стране. А что это за 23 февраля? 101 год армии – смежно же? Армии – больше тысячи лет! Нашей армии 1055 лет! А мы празднуем 101 годовщину. А что, до этого не было русской армии? Не было битвы на Чудском озере? Не было битвы на Куликовом поле? Полтавская битва, Бородино!

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Каждые 100 лет мы совершали великий подвиг! И царская Россия никогда не теряла территории, только приобретала», – сказал Жириновский.

Он обвинил коммунистов в том, что в результате их правления Россией потеряны «миллионы квадратных километров».

«И сегодня колючая проволока между Латвией и Россией. Позор! Русские в той стороне будут смотреть на русских в этой через колючую проволоку», – сказал Жириновский.