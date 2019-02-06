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06.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Россия
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Жириновский предложил изолировать часть депутатов Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сегодня пригласить в Госдуму РФ санитарных врачей для проверки эпидемологической обстановки.

«В стране практически эпидемия гриппа. Может, нам пригласить специалистов и проверить, сколько у нас носителей инфекции находится в здании. Может, сократить рабочие дни или как-то их изолировать. Нельзя подвергать опасности лиц, которые являются носителями высшей государственной власти», – сказал Жириновский на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее поручение было дано комитету по здравоохранению.

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