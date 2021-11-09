Жириновский предложил отменить в России федерацию

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект о публичной власти.

При этом депутаты – и «справа», и «слева» – раскритиковали законопроект за установление излишнего, с их точки зрения, контроля над властью в регионах со стороны федерального центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Приняв этот законопроект, мы скоро слово «федерализм» оставим только в Конституции и словарях. На повестку идет унификация системы», – негодовал депутат от «Справедливой России» Анатолий Лисицын.

«Существующее у нас прекрасное историческое разнообразие мы хотим закатать под единый слой асфальта, чтоб все везде было одинаково и ровно. Надо оставлять регионам полномочия и власть на местах, поскольку центральная власть относится к нам, как к детям, которые неразумны и могут себе чем-то навредить. На самом деле общество выросло и умеет принимать решения», – выступила представитель партии «Новые люди» от Якутии Сардана Авксентьева.