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09.11.2021 18:14
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Жириновский предложил отменить в России федерацию

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект о публичной власти. При этом депутаты...

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект о публичной власти.

При этом депутаты – и «справа», и «слева» – раскритиковали законопроект за установление излишнего, с их точки зрения, контроля над властью в регионах со стороны федерального центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Приняв этот законопроект, мы скоро слово «федерализм» оставим только в Конституции и словарях. На повестку идет унификация системы», – негодовал депутат от «Справедливой России» Анатолий Лисицын.

«Существующее у нас прекрасное историческое разнообразие мы хотим закатать под единый слой асфальта, чтоб все везде было одинаково и ровно. Надо оставлять регионам полномочия и власть на местах, поскольку центральная власть относится к нам, как к детям, которые неразумны и могут себе чем-то навредить. На самом деле общество выросло и умеет принимать решения», – выступила представитель партии «Новые люди» от Якутии Сардана Авксентьева.

Им оппонировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Надо давно сказать, что федерация неприемлема для России. Федераций в чистом виде нет нигде в мире. Там, где федерация, в будущем будет война и революция. Берем иностранное слово. Государство – это единство территорий, федерация то же самое. Сколько поправок внесли в закон? 180? Еще тыщу внесете, и толку не будет. Должен быть один закон – возвращение России к централизованному, единому, унитарному государству. Потому что федерация – это губительно», – отрезал Жириновский.

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