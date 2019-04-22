Жириновский предложил разогнать из-за Зеленского российский МИД

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Если МИД РФ начнёт настаивать на «перезагрузке отношений» с Украиной после избрания нового президента, то этих дипломатов надо будет закрыть на полгода.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чем мне нравятся американцы – они откровенны. «Мы пришли надолго» (прямая цитата Курта Волкера – ред.) – навечно не надо, это мы – вечная дружба. Надолго, лет на 20-30, и они будут там управлять и указывать. Прокурор пришёл к послу, она сказала, что вот этих не трогайте – уже заявка прокурора убрать! Ты ещё не стал президентом, ты говоришь, я уберу прокурора. Прокурор должен получать списки на арест у американского посла? Позор! Колония Украина! Всем украинцам позор! Не благодарить их надо, а позором всю Украину, пропадите вы пропадом, вся эта поганая Украина!» – заявил политик.

«И ещё одно. Если МИД попробует защищать нового президента и опять нас уговаривать, что давайте перезагрузку отношений – это подлецы, выгоним весь МИД! Весь МИД закрыть на полгода, и нам будет лучше, если убрать Лаврова со всеми его дипломатами», – добавил Жириновский.