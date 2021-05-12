Жириновский предложил российской молодежи равняться на героев Сирии

12.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у современной молодежи в России «нет хороших авторитетов для подражания», и в результате молодое поколение не интересуется по-настоящему важными для страны людьми. Он подчеркнул, что популярные артисты, которыми массово увлекается молодежь, «не годятся» в качестве примера для подражания.

Юное поколение плохо воспринимает в качестве примера дела давних лет, совершенные великими, но давно покойными людьми, отметил депутат. Однако у России есть современные герои, которые прославили себя ратным делом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вот в Сирии погибли два офицера у нас. Это ровесники их. И один вызвал огонь на себя — там боевики его убивают, а другого расстреляли в воздухе. Их именами названы улицы. Они единицы, но они герои. Два-три человека стали героями сегодня, они современники. Молодежь могла бы с них взять пример», — заявил Жириновский.

Жириновский говорит о старшем лейтенанте спецназа Александра Прохоренко, который погиб, вызвав огонь на себя во время битвы за Пальмиру в 2016 году и подполковнике Олеге Пешкове, чей Су-24 был сбит в ноябре 2015 года турецким истребителем. Пилоты бомбардировщика успели катапультироваться, но командир экипажа был расстрелян в воздухе боевиками. Александру Прохоренко и Олегу Пешкову присвоили звания Героя России посмертно.

Многие воевавшие в Сирии российские добровольцы и военнослужащие могли бы стать примером для молодого поколения, — не только удостоенные высочайших наград.

Русские люди проявили героизм и высочайшую боевую храбрость во время войны с террористическим «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии. Российские добровольцы, которых часто причисляют к «ЧВК Вагнера», участвовали в самых сложных военных операциях в Сирии, уничтожая террористов «Исламского государства» и обеспечивая безопасность ключевых объектов в стране. Именно они первыми вошли в освобожденную от боевиков древнюю Пальмиру, а после, в начале ноября 2017 года, прорвались к осажденному ИГ городу Дейр-эз-Зор, и спасли его жителей из осады.

Подвиги русских добровольцев не остались незамеченными — в российском сегменте Telegram шло живое обсуждение героев из «ЧВК Вагнера», начало которому положил популярный телеведущий Сергей Минаев. Он назвал российских добровольцев, которые борются со злом в Донбассе, в Сирии и в любой другой точке мира «героями нашего времени». Телеведущего поддержали авторы военно-патриотических каналов Telegram, которые изучают военную историю и современность.

«Я случайно попал на сообщество людей, которые воюют в ЧВК. Там бездна своих собственных смыслов, свой мир. Не знаю, будут ли такие истории героев востребованы широкому кругу зрителей, но, слава богу, менеджер и хипстер — теперь не герои», — заявил тогда Минаев.