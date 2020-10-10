Жириновский предложил ввести в Карабах белорусский спецназ: «Все успокоятся»

10.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна посадить за стол переговоров лидеров Армении и Азербайджана, предложив им раздел территории Нагорного Карабаха. В случае, если стороны не смогут договориться, туда необходимо ввести миротворцев, причем, не российских солдат, а белорусский спецназ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас как нужно решать Карабах – они должны приехать, два президента, в Кремль. Приедут они. Вот, я – президент России, я говорю: «Николай Пашинян, садись. Ильхам, дорогой, я твоего отца знал – очень мудрый был человек Гейдар Алиев, а ты его сын – Ильхам Гейдарович.

Значит, решение одно и простое – давайте разделим спорные территории. Вот, между Арменией и Карабахом есть территория, которая Азербайджану принадлежит – давайте часть Карабаха и эту территорию соединяем с Арменией, все. Нет Карабаха, есть Армения. А основную часть Карабаха – к Азербайджану. И закроем тему. А население пусть живут, как живут – не надо их переселять.

Но без раздела территории, чтобы снять – ну это как гнойник. Если мы не уберем гнойник, тело будет загнивать. А мы его убираем – армяне получают часть земли и азербайджанцы. Но нет больше понятия Нагорный Карабах, есть Шуша, Степанакерт, Минчигаур, и все эти названия. Но закончить проблему.

Если будут спорить продолжать, туда направить миротворческие силы, белорусский спецназ. Белорусский, ни одного русского солдата никуда больше не пошлем, теперь везде будет белорусский спецназ. Они постоят там годик-два-три, и все успокоится», – заявил Жириновский.