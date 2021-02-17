Жириновский предупредил Путина об опасности

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Если большинство в новой Госдуме опять будет у «Единой России», это может привести к массовым протестам, аналогичным белорусским.

Об этом сегодня на встрече председателей думских фракций с президентом РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это приведет к ненависти к этой партии. Мы устали от КПССС за 70 лет, поэтому ее быстро свергли. Люди вышли на миллионные митинги, их не надо было собирать. Вы посмотрите Белоруссия – вообще никаких партий. Он один, вот и вызвал ненависть к себе лично», – сказал Жириновский.

По его мнению, для сохранения спокойствия в стране выборы в парламент должны проходить только по партийным спискам.

«Округа – это путь к сепаратизму. Одномандатники под каблуком у губернатора, как и прокуратора, полиция. Это одна из причин выхода на улицы не только молодежи, но и людей других возрастов», – сказал Жириновский.

Сейчас парламент в России избирается по смешанной системе – половина депутатов по партийным спискам, половина – по округам. Эксперты считают, что на сентябрьских выборах будет задействован сценарий массовой победы одномандатников для сохранения власти полного контроля над Думой в условиях, когда рейтинг «Единой России» не превышает 50%.