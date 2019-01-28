Жириновский предупреждает о громком убийстве на Украине

28.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Предстоящие президентские выборы на Украине могут обернуться убийствами кандидатов. Условные представители Юго-Востока вряд ли смогут претендовать на победу, в нынешних условиях он боятся открыто выступить в поддержку России.

Такое мнение в эфире телеканала «Дума ТВ» высказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут самые грязные, самые опасные. Кого-то из кандидатов могут убить или куда-то увезти, спрятать, будет война компроматов. Там будет 40 человек, если не больше. Все это мешает гражданам. Обязательно будет второй тур.

Может быть какая-то неожиданная конфигурация, когда и Порошенко не сможет выйти во второй тур, и Тимошенко, и Зеленский, а какая-то третья фигура, потому что люди устали, они хорошо знают Тимошенко, Порошенко, радикалов, которые создавали добровольческие батальоны по убийству граждан Украины, Ляшко там участвовал. Поэтому нет ни одной чистой фигуры.

Могут быть Бойко или какие-то другие люди, представляющие более нейтральные силы, но им не хватает известности и лозунгов, которые могли бы привлечь значительную часть населения. Они получат свои 7-10 процентов, а победить… И даже никто из них никогда не высказывал хорошего отношения к России или призывов восстановить с ней отношения. Но, тем не менее, такие есть. Как и в любой ситуации, есть радикалы, есть авантюристы, есть средняя линия, умеренные, а есть совсем балласт. Поэтому найдутся разного калибра кандидаты.

Совершенно невозможно говорить о чьей-либо победе, потому что у Порошенко шансов нет, но для победы он постарается устроить какую-то авантюру», – резюмировал парламентарий.