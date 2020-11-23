23.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия, США
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Жириновский предвещает большую войну


Странам Европы следует опасаться стремления США подчинить себе весь «Старый свет», в этом случае неизбежна большая война с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас выбор за Восточной Европой. Если Байден будет проводить политику атлантизма, то есть США и вся Европа, Западная и Восточная, под лидерство Вашингтона.

И, если Восточная Европа пойдёт с Западом, и любой американской администрации удастся подчинить всю Европу, вместе с Восточной, без нас, то Восточная Европа проиграет полностью. Потому что тогда кризис обострится ещё больше.

И мы будем вынуждены на каком-то этапе, через три, пять, семь лет, этот конфликт разрешить. И он может быть разрешен через войну. Не мы её хотим, но нам её навяжут. Никогда ещё турецкая армия так близко не подходила – сто лет назад русская армия шла на Стамбул», – сказал Жириновский, очевидно, подразумевая, что американцы будут настраивать против РФ и турок.


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