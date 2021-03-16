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16.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Оппозиция, Политика, Россия
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Жириновский придумал, как не допустить «навальнистов-рашкинцев» в Госдуму


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить одномандатные округа на выборах в Госдуму РФ.

Об этом он заявил сегодня, выступая с трибуны российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одномандатные округа – это полное поражение «Единой России». Там столько понабежит. Там везде рашкины выиграют, и вы ничего не сделаете. Не от Навального, но с ним связанные пойдут. Ведь Томск проголосовал за Навального – молодежь. Ни ваша, ни наша молодежь не смогла убедить жителей Томска. Они хотят нового, свежего, кто жестче бьет по власти. И они пойдут все в сентябре. Здесь появятся те, кто будет орать так, что тошно будет нам всем, уже в октябре 2021 года. Давайте это остановим. Допустить до выборов только четыре парламентских партии», – сказал Жириновский.

Он выразил уверенность в том, что по списку не пройдут такие депутаты как коммунист Валерий Рашкин, который заигрывает с либералами и поддерживает блогера-уголовника Алексея Навального

«Из списков проверить и исключить всех, кто может быть экстремистами и радикалами. Выборы пройдут тихо, спокойно, без одномандатных округов. Списки легче регулировать. Геннадий Андреевич обеспечит, чтоб там не было тех, кто может создать трудности. А «Справедливая Россия» проведет таких депутатов, что мы их и не заметим», – сказал Жириновский.

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