Жириновский придумал, как заставить Украину подать воду в Крым

16.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает перекрыть Днепр, чтобы заставить Украину подать воду в Крым.

Об этом политик написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев», – написал Жириновский.

Напомним, в 2019 году бывший директор Корпорации развития города Олег Николаев предлагал договориться о поставках днепровской воды с Белоруссией, через территорию которой протекает эта река. Украина бы в таком варианте выступала только страной-транзитером.

В прошлом Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды из Белогорского водохранилища на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.