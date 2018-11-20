Жириновский пригрозил власти майданом

20.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Управление делами президента РФ недостаточно обеспечивает потребности депутатов ЛДПР, а фракция «Единая Россия» всячески притесняет «соколов Жириновского».

Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы РФ заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть управление делами. Хоть раз управляющий делами пришел во фракцию и спросил, нравится ли нам помещения, машины, обслуживание, дома, где живете? Ни разу не пришел. Бородин приходил, но это было давно. Это чванство, нас ни во что не ставят. При одном президенте расстреляли парламент, при другом не замечают нас.

У меня в кабинете отравленный воздух. Десять лет я боролся, сам все заменил, сам все сделал. Они должны делать, раз мы у них арендаторы. Ничего не сделали, я с трудом выбил деньги за то, что я, лидер фракции, делал ремонт», – сказал Жириновский.

Также глава ЛДПР пожаловался, что ему не дают дополнительный служебный автомобиль.

«Машину прошу, я знаю, все что положено, аппарат мне дал, но я прошу сверх. Может лидер партии попросить при наличии свободных машин? Стоят десятки свободных машин без прикрепления к кому-либо, просто стоят, а мы платим за них деньги из бюджета. Попросил я – не дают, мол, берите в вашем аппарате. Даже неуважение к лидеру парламентской фракции. А мы здесь принимаем бюджет, на котором сидят две тысячи чиновников администрации президента, сидят и получают огромные деньги, социальный пакет, но когда мы что-то просим – ничего. Повара не можем заменить, это что за сила парламента?» – возмутился Жириновский.

При этом парламентарий раскритиковал правящую партию за давление на ЛДПР во время выборов губернаторов, пригрозив возникновением российского майдана.

«Единая Россия» – хорошая партия, они консерваторы, но консервируют не то лучшее, что нами с вами нужно, а худшее от социализма, так как продолжается уравниловка, и худшее от капитализма – рэкет и коллекторы. Вот участник войны Доронин умер в 93 года, защищал Родину, а через 73 года умер, потому что задолбали. Это в наше время, в 21 веке, в столице нашей Родины участник войны погибает, и никто не встал на защиту, ни участковый, ни прокурор.

Нам целый год морочили голову в заксобрании Кировской области, в Липецкой указывали нам, кто будет получать ставку и кто из списка зайдет, если кто-то уйдет. Куда дальше идти, это демократия? Кто дал право «Единой России» вмешиваться в дела других партий? Это коррупция. Вы делаете ставку на тех, кем управляете, а если депутат неуправляемый, то он будет без ставки, без кабинета и машины, на улице…

Мы говорим, что нас там плохо воспринимают. А за что? За это нас воспринимают плохо. Демократия у нас исковерканная, загаженная, урезанная. Что это за демократия? Народ выбрал нашего губернатора – уходи, другому губернатору – выйди из партии. Что это вообще такое, в какие рамки это все лезет, куда вы идете, «Единая Россия»? Вы хотите так же получить майдан? Вы получите.

В стране все очень плохо, только где-то спичка зажжется, и все выйдут на улицы. Никакая Росгвардия не сделает ни одного выстрела, никто не посмеет выйти против народа, ни армия, ни ФСБ, никто», – заявил Владимир Жириновский.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Владимир Жириновский раскритиковал депутата КПРФ Веру Ганзю за поздравление коллег с Днем Великой Октябрьской социалистической революции, сравнив события 1917 года с киевским майданом.