19.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
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Жириновский призвал Лукашенко вместе со свитой ехать в Москву на поклон царю


Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен просить у Москвы защиты от внешней агрессии, а сам вместе со всей своей элитой переезжать в Россию к беглому экс-«гаранту» Украины Виктору Януковичу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко должен приехать в Москву, низко поклонится русскому царю и сказать: «Владимир Владимирович, я ошибся, мне задурили голову, можно я вам передам письмо с просьбой оказать военно-политическое содействие мне для сохранения Белоруссии против внешней агрессии».

А самому Лукашенко нужно остаться в России и переехать к Януковичу, и по утрам с ним играть в шашки, а на ужин в шахматы. Если понадобится – это быстро организуют, чтобы вся элита могла переехать», – заявил политик.

«Так же, как с Украины после государственного переворота, все, кто хотел, переехали в Россию. Я их хорошо знаю, все предатели, иждивенцы, нахлебники, дармоеды, все трусливые, все были в КПСС», – ругался Жириновский.


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