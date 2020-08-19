Жириновский призвал Лукашенко вместе со свитой ехать в Москву на поклон царю

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен просить у Москвы защиты от внешней агрессии, а сам вместе со всей своей элитой переезжать в Россию к беглому экс-«гаранту» Украины Виктору Януковичу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Лукашенко должен приехать в Москву, низко поклонится русскому царю и сказать: «Владимир Владимирович, я ошибся, мне задурили голову, можно я вам передам письмо с просьбой оказать военно-политическое содействие мне для сохранения Белоруссии против внешней агрессии».

А самому Лукашенко нужно остаться в России и переехать к Януковичу, и по утрам с ним играть в шашки, а на ужин в шахматы. Если понадобится – это быстро организуют, чтобы вся элита могла переехать», – заявил политик.

«Так же, как с Украины после государственного переворота, все, кто хотел, переехали в Россию. Я их хорошо знаю, все предатели, иждивенцы, нахлебники, дармоеды, все трусливые, все были в КПСС», – ругался Жириновский.