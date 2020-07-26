Жириновский призвал прекращать митинги в Хабаровске

26.07.2020, Москва, Максим Карпенко

На митингах в Хабаровске в поддержку подозреваемого в организации убийств губернатора Сергея Фургала участвуют заезжие «туристы», которые могут провоцировать ситуацию, но ими уже занимаются спецслужбы.

Об этом в эфир радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР, депутат госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жириновского, его политсила не организовывает какие-либо массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

«Все, что касается Фургала Сергея Ивановича – мы занимаемся, стараемся здесь, чтобы было все объективно и хорошо. Есть уже временно исполняющий обязанности, он занимается краем, поэтому если там какие-то силы другие действуют, – ЛДПР не организовывала каких-то митингов в связи с тем, что по всей стране они запрещены из-за одной причины. Причина – инфекция. Во многих странах мира отдельные вспышки повторяются. Поэтому, если будут расти количество заболевающих в крае, то часть вины будет на тех, кто организует эти массовые мероприятия…

Мы обращались ко всем жителям края, что мы им благодарны за солидарность по поводу Сергея Ивановича, но надо беречь себя, чтобы не было болезней.

«Туристы» какие-то могут, конечно, быть. Но это спецслужбы, наверное, занимаются этим. И они, такие есть люди. Тем более лето, время отпускное, студенты, никто не учится. Конечно, такие есть люди», – заявил Жириновский.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в акциях протеста в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала принимали участие «специальные дебоширы», прибывшие из Москвы.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что российские правоохранители должны жестко пресечь попытку майдана в Хабаровске и арестовать ближайшее окружение задержанного губернатора Сергея Фургала, которого подозревают организации заказных убийств.