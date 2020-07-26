26.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия
Просмотров:

Жириновский призвал прекращать митинги в Хабаровске


На митингах в Хабаровске в поддержку подозреваемого в организации убийств губернатора Сергея Фургала участвуют заезжие «туристы», которые могут провоцировать ситуацию, но ими уже занимаются спецслужбы.

Об этом в эфир радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР, депутат госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Жириновского, его политсила не организовывает какие-либо массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

«Все, что касается Фургала Сергея Ивановича – мы занимаемся, стараемся здесь, чтобы было все объективно и хорошо. Есть уже временно исполняющий обязанности, он занимается краем, поэтому если там какие-то силы другие действуют, – ЛДПР не организовывала каких-то митингов в связи с тем, что по всей стране они запрещены из-за одной причины. Причина – инфекция. Во многих странах мира отдельные вспышки повторяются. Поэтому, если будут расти количество заболевающих в крае, то часть вины будет на тех, кто организует эти массовые мероприятия…

Мы обращались ко всем жителям края, что мы им благодарны за солидарность по поводу Сергея Ивановича, но надо беречь себя, чтобы не было болезней.


«Туристы» какие-то могут, конечно, быть. Но это спецслужбы, наверное, занимаются этим. И они, такие есть люди. Тем более лето, время отпускное, студенты, никто не учится. Конечно, такие есть люди», – заявил Жириновский.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в акциях протеста в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала принимали участие «специальные дебоширы», прибывшие из Москвы.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что российские правоохранители должны жестко пресечь попытку майдана в Хабаровске и арестовать ближайшее окружение задержанного губернатора Сергея Фургала, которого подозревают организации заказных убийств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть