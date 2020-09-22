22.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Запад, Калининград, Конфликт, майдан, Общество, Политика, Россия
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Жириновский призвал пробить коридор из Белоруссии в Калининград


История показывает, что России больше нельзя допускать ни на шаг продвижения пограничных столбов внутрь государства.

Об этом во время пресс-подхода в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за Грузию мы потеряли 200 тысяч солдат, а Грузия ушла от нас. Это коммунисты сделали, Горбачев и Ельцин. За Балканы 200 тысяч солдат, и там все в НАТО вступили и еще иногда на нас обижаются, как в последний раз руководитель Сербии.

Поэтому никому и ни одного кусочка, чтобы везде наши пограничные столбы стояли намертво, и никакого движения внутрь государства.

Калининград должен быть соединен с Белоруссией, чтобы это не был у нас эксклав. Чо это за эксклав? Мы положили десятки миллионов в победе над фашизмом, а у нас теперь русский город Калининград вот там находится где-то, не связан с основной территорией», – возмущенно отметил Жириновский.


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