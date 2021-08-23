Жириновский призвал учредить Малороссийский федеральный округ со столицей в Донецке

23.08.2021 23:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Разделив нынешнюю украинскую территорию на два государства из западноукранских областей и регионов Новороссии, проблема Украины как «анти-России» решится сама собой.

Об этом в своём Telegram-канале под заголовком «Программа от ЛДПР по «успокоению» Украины» написал лидер одноимённой партии Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, лучшее решение – это раздел Украины на Галицию и Малороссию. Тогда все русофобы соберутся в одно галичанское государство из пяти областей со столицей во Львове, которое может быть принято в НАТО и ЕС, а Юго-Восток нынешней Украины пойдёт по пути Крыма в состав России.

«Ошибкой Сталина было присоединение в 1939 году к Украине территорий, полученных у Польши. Это современные Львовская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская области. Нужно было сразу создавать из них государство Галиция, в котором объединить все антипольские и антирусские силы, чтобы там собрались все «свидомые», «щирые» украинцы. Они там спокойно жили бы, никто их не раздражал, а русские наоборот – уехали бы в Новороссию», – написал политик.

Он подчеркнул, что вопрос по такой схеме нужно закрывать уже сегодня.

«Русофобы – в Галицию, а русские останутся жить на русских землях, в составе России. Можно назвать новый регион Малороссийский край или Малороссийский федеральный округ со столицей в Донецке, Киеве или Харькове. В него в качестве губерний войдут Херсонская, Николаевская, Одесская, Тираспольская, Винницкая, Сумская, Черниговская области – это большая часть современной Украины, приблизительно 25 млн населения», – пояснил лидер ЛДПР.

Таким образом, согласно его логике, будет устранено государство Украина в нынешнем своём качестве «анти-России».

«И когда Россия станет граничить с Румынией и Венгрией, прекратится вражда и раздел русского народа, завершится церковный передел, всё успокоится и на востоке, и на западе», – добавил Жириновский.