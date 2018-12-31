Жириновский пророчит Украине «балканизацию» в 2019 году

31.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Дальнейшая фашизация Украины в новом году приведёт к расколу страны по югославскому сценарию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое неприятное – это наш сосед Украина. Дальнейшая фашизация будет идти, дальнейшее расчленение страны – это они сами себе готовят, ибо там три части: Галиция, Киевщина и Новороссия, и все три договориться не смогут. Там будет идти балканизация – раздел на «Словакию», на, собственно, «Сербию», «Словению» и так далее», – заявил Жириновский.