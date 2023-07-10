«Жириновский» прорвется к Индийскому океану

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Компания «Аэрофлот» присвоили имя покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов.

Об этом сообщается на сайте ЛДПР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Boeing 737-900 «Жириновский» взят в лизинг на вторичном рынке. Он будет летать из Москвы и Петербурга в Сочи, кроме того – из городов Сибири в Таиланд.

С просьбой увековечить память Жириновского в ноябре 2022 года к руководству «Аэрофлота» обратился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Ярослав Нилов.

«Аэрофлот» также хочет присвоить имя поэта Гавриила Державина другому Boeing 737-900, взятому в лизинг.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский сообщил, что «самолёты являются достаточно свежими» и с середины июля приступят к полётам на рейсах дочки «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия». По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в «Аэрофлоте».