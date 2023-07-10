«Жириновский» прорвется к Индийскому океану

Елена Острякова.  
10.07.2023 10:18
  (Мск) , Москва
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Авиастроение, Авиация, Дзен, Россия, Транспорт


Компания «Аэрофлот» присвоили имя покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов.

Об этом сообщается на сайте ЛДПР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Компания «Аэрофлот» присвоили имя покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского одному из своих самолетов. Об...

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Boeing 737-900 «Жириновский» взят в лизинг на вторичном рынке. Он будет летать из Москвы и Петербурга в Сочи, кроме того – из городов Сибири в Таиланд.

С просьбой увековечить память Жириновского в ноябре 2022 года к руководству «Аэрофлота» обратился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Ярослав Нилов.

«Аэрофлот» также хочет присвоить имя поэта Гавриила Державина другому Boeing 737-900, взятому в лизинг.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский сообщил, что «самолёты являются достаточно свежими» и с середины июля приступят к полётам на рейсах дочки «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия». По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в «Аэрофлоте».

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