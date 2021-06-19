19.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия
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Жириновский рассказал, как его вербовали на Западе – «Я был бы, как Навальный»

Западные либеральные фонды тестируют оппозиционных российских политиков и поддерживают тех, у кого есть амбиции...

Западные либеральные фонды тестируют оппозиционных российских политиков и поддерживают тех, у кого есть амбиции к захвату власти в РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет связи с Западом, и я не учился в Йельском университете, меня не готовили к захвату власти в России. Я был в фонде Фридриха Науманна (немецкий либеральный фонд, близкий к демократической партии Германии – ред.), город Кёнигсвинтер под Бонном. Недельный семинар с понедельника по пятницу, учили нас как выборы проводить, политические партии, и экзамен в пятницу.

И первый вопрос: что вы будете делать в России? Я говорю – защищать русских. Всё, двойка, до свидания – в Москву. Если бы я сказал – защищать национальные меньшинства, пятёрка, и стипендию платил бы фонд Фридриха Науманна. Я был бы, как Навальный, ещё до него, ибо это было в 90-м году», – рассказал Жириновский.

«То есть они всех приглашают и смотрят. Они начали с Явлинского – слабый, убрали, Немцов – убили, Гудков – сейчас уехал, Навальный – в тюрьме, Ходорковский – тюрьма, эмиграция. Но вы, журналисты, эту тему поднимайте, забудьте их всех», – посоветовал политик


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