Жириновский рассказал, как Россия будет лишать Украину Донбасса

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Донбасс нужно возвращать в состав России или помочь стать независимым.

В любом случае, «с Украиной никогда ничего нормального не будет – лишь недоверие, страх, провокации и диверсии».

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Об этом в эфире своего видеоблога заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как видится дальнейшее развитие ситуации в Донбассе? Я считаю, только два варианта: провозглашение независимости как отдельного государства и немедленное признание этой независимости со стороны России. Или вхождение в состав России.

Другого я не вижу. Потому что с Украиной никогда там ничего нормального не будет, всегда будет недоверие, страх, провокации и диверсии.

Донбасс – это бывшая территория России, она, как Крым, должна вернуться в состав России. Лично я считаю – прямо в состав России, чтобы никто не имел право туда сунуться, дёрнуться и в чём-то дискриминировать и упрекать», – заявил Жириновский.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о своих действиях в случае президентства, политик отметил тему Украины в числе первых.

«…И Украина – давно был бы закрыт вопрос. Мы бы потребовали провести референдум. Если большинство за возвращение в Россию, даже 60 процентов, я бы ввёл войска на Украину защитить русское население и покончить с этим вопросом на Украине», – рассказал лидер ЛДПР.