Жириновский рассказал, когда Москва признает талибов
Россия будет вынуждена признать талибов, которые после ухода американской армии неизбежно возглавят Афганистан.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы вынуждены исходить из того, кто будет руководить Афганистаном. Это наш сосед, сосед Таджикистана, Узбекистана и так далее. Я как востоковед говорю, что мы признаем правительство талибов в этом году или следующем, и они успокоятся. Страна постоянно в войне. Террор идёт, потому что гражданская война, которую развязали иностранные страны…
Неизбежно талибы возглавят Афганистан. Это пуштуны, в основном. А бунтуют там афганские таджики, афганские узбеки, афганские туркмены и хазарейцы. Это меньшинство, а пуштуны в Афганистане – это как русские в России, а бунтует у нас Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика, Украина. Надо знать историю», – сказал политик.
«Мы талибов признали террористической организацией не по своей воле. Так захотелось Америке, ибо Америка считала, что это талибы устроили теракт 11 сентября. Но Америка забыла, что она создала талибов для борьбы с советской армией. Советская армия ушла, а талибы остались, и теперь приходится их признавать как правительство Афганистана», – добавил Жириновский.
Талибы стремительно захватывают власть, подтвердил в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане Василий Кравцов.
«Развитие военно-политической обстановки в Афганистане идёт в геометрической прогрессии. Дело движется к катастрофе государственного режима, афганской государственности. Те сообщения, которые я получил сегодня, проснувшись – лучше бы я не просыпался.
За ночь захвачен крупнейший афганский пограничный таможенный терминал Ислам-Кала на границе с Ираном. Захвачен пограничный и таможенный переход Торгунди, очень хорошо известный нашим военнослужащим из 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, 70-й мотострелковой бригады и 22-й бригады спецназа ГРУ», – сказал он.
Василий Кравцов подчеркнул, что это свидетельствует о крайне тяжелом положении дел в этой стране.
«Все указанные пункты традиционно находились под контролем Северного альянса. И то, что произошло, в очередной раз доказывает, что дела у этой группировки идут совсем плохо», – добавил эксперт.
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