Жириновский рассказал, когда Москва признает талибов

Россия будет вынуждена признать талибов, которые после ухода американской армии неизбежно возглавят Афганистан.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вынуждены исходить из того, кто будет руководить Афганистаном. Это наш сосед, сосед Таджикистана, Узбекистана и так далее. Я как востоковед говорю, что мы признаем правительство талибов в этом году или следующем, и они успокоятся. Страна постоянно в войне. Террор идёт, потому что гражданская война, которую развязали иностранные страны…

Неизбежно талибы возглавят Афганистан. Это пуштуны, в основном. А бунтуют там афганские таджики, афганские узбеки, афганские туркмены и хазарейцы. Это меньшинство, а пуштуны в Афганистане – это как русские в России, а бунтует у нас Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика, Украина. Надо знать историю», – сказал политик.

«Мы талибов признали террористической организацией не по своей воле. Так захотелось Америке, ибо Америка считала, что это талибы устроили теракт 11 сентября. Но Америка забыла, что она создала талибов для борьбы с советской армией. Советская армия ушла, а талибы остались, и теперь приходится их признавать как правительство Афганистана», – добавил Жириновский.