Жириновский рассказал о предательстве: Россия до сих пор кормит русофобов

29.08.2020, Москва, Владимир Гладков

России на переговорах со странами, в которых запрещают русский язык или закрывают русские школы, давно пора «бить рублём» – ставить более жёсткие условия при заключении экономических договоров. Однако закрепление такой нормы на законодательном уровне в Госдуме до сих пор не получается, хотя на словах, вроде бы, все согласны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, политика попросили прокомментировать заявление экс-председателя Верховного совета Белоруссии, подписанта Беловежских соглашений Станислава Шушкевича о том, что все беды в стране закончатся, когда русский язык лишат статуса государственного.

«Государственным языком должен быть один язык – белорусский, потому что у него нет больше родины», – пояснил Шушкевич в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

«Просто сумасшедший человек, – прокомментировал Жириновский. – Он организовал Беловежскую пущу, обманным путём туда завезли Кравчука, на следующий год будет уже 30 лет. И сейчас, когда надо уже налаживать отношения в Белоруссии, он предлагает отменять русский язык. Это самая важная схема проведения оранжевых революций на постсоветском пространстве – бить через язык. Газеты закрыть, радио, ТВ, измором взять: всё, русские, больше говорить по-русски вы не будете. Сейчас тяжело пугать концлагерями, виселицей, какими-то ещё притеснениями – всё через культуру».

«Шушкевич – физик, а они очень опасные. У нас Сахаров физик был, Эйнштейн – физик, это очень тяжёлая профессия. И большинство физиков, которые начинали заниматься политикой – всё это очень плохо у них происходит. Конечно, это отвратительно. Столько лет он уже на политическом олимпе, всё время он мне жаловался, что пенсия маленькая – в советское время 30 рублей, что ли, было. Он мстит. Это его мщение, что ему не удалось стать главой Белоруссии, не удалось стать популярным, не удалось заработать. Вот он и пытается ещё раз и ещё раз ударить по русскому языку», – предположил политик.

Он рассказал, что в Госдуме неоднократно поднимался вопрос принять закон о защите русского языка.

«Все согласны…Но пока не проходит. Даже у нас есть силы, которые не хотят охранять и сохранять русский язык», – признал Жириновский.

«И второе: надо везде направлять учебники русского языка. В Таджикистане просят: дайте учебники, дайте учителей русского языка. То есть, хотя бы там, где просят и ждут наших учителей, учебники – давайте дадим сполна! А там, где запрещают, все переговоры должны идти на экономические темы, что если будете запрещать русский язык, закрывать русские школы, то мы будем ставить другие условия при заключении торговых отношений и экономических договоров. Рубильник же у нас был до сих пор!

Мы их всех снабжали, мы у них покупали то, что Запад у них никогда не купит, но ни разу дипломаты или торговые представители не вели разговоры: ущемляете русский язык, закрыли несколько русских школ – всё, повышаем цены. Это можно было бы всё обусловить на любых переговорах. Почему закрываете русские школы – это же дискриминация!

Миллионы детей на Украине и в Прибалтике не могут учиться в родных школах, в этом году в этих странах почти всё обучение в школах на нерусском языке, на местном. В этом случае и Шушкевич хотел бы так же сделать», – предложил лидер ЛДПР.

«Военным путём они ничего уже не смогут сделать никогда, мы навсегда у них отбили охоту воевать, даже у немцев. Поэтому избрали один фронт – культура и одно направление – русский язык», – подытожил Владимир Жириновский.