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09.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Жириновский разбушевался в Госдуме: Клеймит власть за Ельцина, а Зюганова – за Ленина


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что причиной молодежных протестов в России являются неправильно выбранные герои.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«90 лет Ельцину отпраздновали, теперь 90 лет Горбачеву. Им бы обоим в тюрьме сидеть, а им цветы, памятники и подарки. Оба разрушили великую страну! Я уж не говорю про Ленина и Сталина.

Это что за страна? Несете цветы террористам, убийцам и тем, кто все развалил. Молодой человек думает – а в какой стране я живу? Мы его выталкиваем на акции протеста.

Он же слышит от бабушек и дедушек, что тот, кто разрушал, – хороший человек. А рубль был конвертируемый при царе! И 107 лет мы не можем такого сделать», – сказал Жириновский.

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