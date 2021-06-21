21.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Галиция, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Жириновский: Раздел Украины неизбежен

Новости УкраиныГалицию населяют вечно недовольные всем люди, которых нельзя отнести ни к украинцам, ни к...

Галицию населяют вечно недовольные всем люди, которых нельзя отнести ни к украинцам, ни к полякам, ни к русским.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношениях с Америкой и Европой конечный итог, компромисс будет один – раздел Украины. Западная Украина – это враждебное население нам, оно было враждебно с 39-ого года. Находясь в Польше, они были враждебны Варшаве. Это недовольный народ, который и не украинцы, и не поляки, и не русские. Создать отдельное государство Галиция, 10 миллионов, столица Львов.

Всё остальное – Юго-Восток в состав России. Так было: Северная и Южная Корея, Северный и Южный Вьетнам, ГДР и ФРГ, так и тут пришло время, чтобы избежать большой войны, нужен компромисс. Русский Юго-Восток, не как республика отдельная Донбасс, там, Луганск, а области в состав России», – рассказал Жириновский.

По его мнению, с таким сценарием согласится Берлин.

«И дальше все вопросы решаем. Чего не хочет Германия? Она не хочет на своих границах два крупных государства Польша – 40 миллионов и Украина. Ей не нужно 80 миллионов славян на восточных границах Германии. Поэтому Германия будет с нами, а Польша и Украина – лишние, это мусор европейский. Они должны своё место найти и помалкивать. Всё!» – резюмировал политик.


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