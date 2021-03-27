Жириновский: Раздел Украины состоится в ближайшее время

27.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Бегство Виктора Януковича из Киева оказалось самым выгодным вариантом для России. Иначе пришлось бы тратить сумасшедшие деньги и оставаться без Крыма.

Об этом в эфире YouTube- канала «Радио Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Янукович не остался в Киеве? А как бы мы Крым взяли, если бы Янукович остался в Киеве? Мы бы бросили армию в Киев, огромные деньги дали бы, Янукович сидел бы там и продолжал управлять Украиной, а Крым бы загибался. Он нам подыграл, Янукович. Сейчас нам Байден подыгрывает. Пусть он продолжает помогать якобы украинской армии. Он же не деньги даёт, не оружие, а устаревшее обмундирование, то, что на складах американской армии лежит много-много лет», – заявил Жириновский.

Он представил, происходящие действия, как многоходовую комбинацию по созданию Новороссии.

«Нам выгодно, чтобы он дал команду через украинских своих подельников начать наступление на Донбасс. Да мы разгромим всю эту армию полностью, и начнется движение в сторону создания Новороссии, весь Юго-Восток Украины, а Север – мы посмотрим. Договоримся с немцами, с поляками, может там, немножко по-другому сделаем», – дал прогноз политик.