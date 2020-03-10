Жириновский разошелся в Госдуме по Сирии, нефти и вирусу

10.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия не сдаст Сирию, иначе это обернется катастрофой для нее самой.

Об этом, выступая с трибуны Госдумы РФ, заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, если Россия прекратит поддержку Сирии, боевики-исламисты тут же активизируются на Кавказе.

«Разве мы оставим в беде Сирию? Сирия – это Испания, еще одна аналогия. Мы Испанию защитить не смогли, но Сирию-то мы защитим? Потому что, если мы Сирию не защитим, боевики пойдут на южный Кавказ, сметут там все. Это же происходит через час. Сегодня нет, а завтра началось, как наводнение. А южный Кавказ сметут – северный Кавказ сметут. И будем ставить баррикады около Астрахани, Волгограда и Ростова», – заявил Жириновский.

По его словам, Россия должна пригрозить Западу своим оружием.

«Мы сегодня имеем самое мощное вооружение. Они нас травят коронавирусом, останавливают наши «потоки» нефти и газа – в военном отношении они трусы. Им надо, может быть, где-то пригрозить, где-то жестко поставить на место. И сказать им, что мы долго это терпеть не будем.

У нас достаточно сил, чтобы уничтожить всех наших противников. И уничтожить раз и навсегда, чтобы больше никто и никогда не угрожал. Что пограничные столбы, поставленные русским царем и советской властью никто и никогда не имеет права передвигать. И сносить наши памятники, и запрещать наш язык. Мы это все имеем возможность сегодня остановить», – заявил Жириновский.