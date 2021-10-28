Жириновский: Россия остановит Лукашенко и Эрдогана жесткими мерами

28.10.2021 13:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить поставки мазута на Украину, поскольку топливо используется для заправки бронетехники, участвующей в карательной операции против республик Донбасса.

Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас расстреливают русских на Донбассе. А танки на каком мазуте работают? Это наша с вами солярка. Мы поставляем не белорусские НПЗ, а они гонят им. Лукашенко говорят: останови поставку горючего для украинских танков. Нет, как же так? Колхозник! Как был директор совхоза, так и есть. Нужны более жесткие меры», – сказал Жириновский.

Он также обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в поставках беспилотников на Украину.

«Турция – коварный восток. Я этой Турцией занимаюсь 50 лет. Постоянно предают всех. Типичный турецкий национализм… Со всеми воюют, со всеми спорят и нам везде гадят. И Ливия, и Крым, и Карабах. И вот сейчас поставляют свои беспилотники, с которых расстреливают граждан России на Донбассе. Ситуация может ухудшаться и дальше, но я надеюсь, что мы сумеем их остановить», – сказал Жириновский.