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28.10.2021 13:33 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Турция, Украина
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Жириновский: Россия остановит Лукашенко и Эрдогана жесткими мерами

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить поставки мазута на Украину, поскольку топливо используется для...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить поставки мазута на Украину, поскольку топливо используется для заправки бронетехники, участвующей в карательной операции против республик Донбасса.

Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил сегодня в кулуарах Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас расстреливают русских на Донбассе. А танки на каком мазуте работают? Это наша с вами солярка. Мы поставляем не белорусские НПЗ, а они гонят им. Лукашенко говорят: останови поставку горючего для украинских танков. Нет, как же так? Колхозник! Как был директор совхоза, так и есть. Нужны более жесткие меры», – сказал Жириновский.

Он также обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в поставках беспилотников на Украину.

«Турция – коварный восток. Я этой Турцией занимаюсь 50 лет. Постоянно предают всех. Типичный турецкий национализм… Со всеми воюют, со всеми спорят и нам везде гадят. И Ливия, и Крым, и Карабах. И вот сейчас поставляют свои беспилотники, с которых расстреливают граждан России на Донбассе. Ситуация может ухудшаться и дальше, но я надеюсь, что мы сумеем их остановить», – сказал Жириновский.

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