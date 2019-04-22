Жириновский: Русским на Украине позор! Сдались! Все – предатели!

22.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российские политологи не смогли просчитать ход выборов на Украине, а украинские эксперты, которые пять лет молчали или нахваливали Петра Порошенко, тут же бросились «чихвостить» поверженного президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, претензия к нашим политологам: ни один не дал прогноз о таком завершении выборов. «Майдан будет, фальсификация будет, Аваков выведет людей» – тихо всё прошло, назло всем нам. Мы злопыхали, думали, ещё там загорится Украина – вот, смогли сделать.

Я ещё рад за украинских политологов. Они хоть вздохнули свободно, они приезжали пять лет сюда и боялись слова плохого сказать про Порошенко, уже сейчас начали чихвостить его!» – заявил Жириновский.

«Позор вам всем, политологам, журналистам позор! Армии украинской позор! Русским на Украине позор! Сдались! Все – предатели, власовцы все! Предали русскую идею, вас заставили быть украинцами, выучили украинский язык и теперь за гривну эту продаёте всё, и стреляют русские в русских!

И снова будут это делать, потому что выросло уже поколение, кому тридцать лет сейчас, они вообще не знают, что такое Советский Союз и Россия, им вбили в голову, что Россия – враг, и ещё пройдёт 30 лет – всё, это будет вечная вражда. Не думайте о мире, там будет всегда вражда, война», – добавил лидер ЛДПР.