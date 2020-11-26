Жириновский с трибуны Госдумы пригрозил Беломайданом в России

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал власть за очернение губернаторов, которые представляют оппозиционные партии.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть недостатки у всех партий, но зачем клеветать, зачем чернуха. Вам что, Белоруссия нужна в 2021 году? Мы не хотим Белоруссии, вы ее провоцируете, как и Хабаровск. Вы не можете суд провести в Хабаровске, успокоить жителей края?

Дайте медицинскую помощь бывшему губернатору. У него обнаружена болезнь легких, а он в камере сидит. Для всех преступников есть тюремные больницы. Навального-мерзавца, который портит нам всю жизнь, вы вывозите за границу, а губернатора Фургала, которого любит весь Хабаровский край, вы из камеры не выпускаете. Чтоб он там умер? Тогда восстанет весь Хабаровский край и весь Дальний Восток», – сказал Жириновский.

По его мнению, травле в СМИ подвергается также другой член ЛДПР – губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.