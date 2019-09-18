Жириновский сделал предложение Лукашенко

18.09.2019, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президент Белоруссии Александра Лукашенко не торговаться об условиях интеграции с Россией.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр Григорьевич Лукашенко может сейчас совершить исторический шаг. Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это», – написал Жириновский.

Он также высказался по языковой проблеме на Украине и в Белоруссии.

«И никто не должен ограничивать свободу людей. Где захотят говорить по-белорусски – пожалуйста. По-украински – пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык. А национальность вообще не нужно указывать, мы должны быть просто гражданами одной страны», – призвал лидер ЛДПР.

Возможно, Жириновский хотел как-то сгладить свои резкие слова в кулуарах Госдумы РФ. Там Жириновский заявил, что Белоруссия использует план экономической интеграции с Россией, чтобы оставаться для всех «нахлебником»: «или Европа ей что-то даст, или Москва».