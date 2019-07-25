Жириновский сообщил о конце Зюганова

25.07.2019, Москва, Владимир Гладков

В ближайшее время лидера КПРФ Геннадия Зюганова на посту главы партии заменит политолог Николай Платошкин.

Об этом в ходе заключительного заседания весенней сессии ГД РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы, наверное, заметили, как Платошкина раскручивали всю весну и лето? Вам, Геннадий Андреевич, на замену готовят! И сейчас к нам направили в округ в Хабаровский край, это вы делаете, ваша организация выдвинула, то есть, ваша хабаровская организация КПРФ будет пытаться сделать депутатом Платошкина, чтобы он пришёл сюда депутатом, а вас свергнет, и будет другая партия с другим названием, а 2021 году сядут другие депутаты. Сперва вас предал Горбачёв, потом Ельцин, а сейчас кто вас предаёт, если вы сами даёте власть Платошкину?! Вы же даёте ему власть!

Я просил вас, не направляйте, просил в Амурскую область не направлять, там наш округ, вы направили. Зачем вы это делаете в наших округах?

Мы бросили все силы, деньги бросили, победили, и здесь мы будем побеждать. Зачем же лишние проблемы создавать друг другу? А, тем более, это вам на смену готовят, не мне. Мне ни одного сменщика нигде на всей планете Земля не подготовит никто! А у вас меняют, от Ленина – и вы всё цветы несёте Ленину, Сталину и Брежнев хороший, и все хорошие, и проводите на пенсию Геннадия Андреевича.

Вам, Геннадий Андреевич, ещё 20 лет работать здесь, а они вас уже провожают подальше!» – заявил Жириновский, обращаясь к лидеру КПРФ Зюганову.

«Не нашли в ваших рядах нормального человека возглавить партию. Что. Афонин плохой, что у вас, Новиков плохой? Коломейцев, Калашников? Кашин? А чего ж вы их отвергаете, и власть отдаёте Платошкину? Кто он такой вообще? Преподаватель с РГГУ, такой же, как Афанасьев, как «Демократическая Россия».

Подумайте, остановите его, отзовите с выборов! Это был бы хороший шаг, чтобы он, придя в Думу, не мешал бы вам и кровь не портил», – призвал глава ЛДПР.