03.09.2018, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Россия, США, Украина
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Жириновский связал убийство Захарченко с Сирией



Украинский кризис обострился после убийства лидера ДНР Александра Захарченко, потому что США не решаются наносить удар по Сирии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДНР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему это произошло 31 августа? Потому что в Сирии операцию отодвинули, так как русский военно-морской флот подошел к берегам Сирии. И он превосходит американские вооруженные силы. Поэтому в Сирии конфликта не будет, а сделают на Украине чужими руками. В Сирии опасно обострять, ибо весь мусульманский мир будет еще жестче выступать против Америки. Остается только Украина», – сказал Жириновский.

Напомним, что лидер ДНР Александр Захарченко был убит в Донецке в результате теракта.

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