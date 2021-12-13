Жириновский: Тысячи украинских диверсантов уже готовят теракты в России

Одна из главнейших задач Украины как проекта «АнтиРосси» сделать так, чтобы русские начинали считать себя украинцами.

Об этом в эфире телеканала «ЛДПР-ТВ» заявил лидер одноимённой партии Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каково жить жителям Донбасса и Луганска под обстрелом? Ведь в любой момент любой снаряд прилетит в любую точку Донбасса, как они так семь лет живут? Вырастут дети, которые могут болеть очень долго, да и всё население. Речь идёт об угрозе жизни жителям Донбасса и об опасности для нашей страны, когда тысячи [украинских] диверсантов уже бродят по просторам России. Где-то будут теракты, а вы (журналисты – ред.) будете радоваться, сообщать, сколько крови, сколько трупов.

Украина уже сформирована как «АнтиРоссия», как огромная площадка, где будет всё больше и больше иностранных войск, всё больше и больше иностранных военных баз, всё больше центров подготовки диверсантов. Поэтому русских и заставляют перестать быть русскими», – заявил Жириновский.

«Вот, сейчас русский язык с 1 сентября этого года исключен во всех украинских школах, через десять лет они будут считать себя украинцами, и потом вы или другой журналист мне или другому будут говорить: «Смотри – там же украинцы живут, какие русские? Там никто себя русским не считает».

Речь идёт о принуждении. Пусть будут школы украинские, но и русские. Пусть будут передачи на украинском, но и на русском. Ведь русские тоже граждане Украины», – добавил политик.