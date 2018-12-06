Жириновский: Украина должна нанести удар первой

06.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Если немедленно ввести экономическую блокаду Украины, режим Петра Порошенко рухнет преждевременно, а он должен «дозреть» до агрессивной стадии, когда Киев первым нанесёт удар по России.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы не будем признавать Порошенко, если мы перекроем все возможности снабжения нашим бензином, топливом, если прервём все связи, режим рухнет преждевременно, и у нас не будет повода освободить Украину. Ибо там не будет режима, там будет анархия и начнётся партизанская борьба. Нам нужно, чтобы плод созрел!

Конечная цель – освободить всю Украину! Для этого она должна нанести удар по России, чтоб был повод ввести войска и освободить всю.

А если мы получим разрушенную Украину, партизанщину, всё остановилось, все голодные, безработные, нам позволят туда завести полевые кухни, медсанбаты, мы должны спасти кого-то, помочь и уйти оттуда. Украина должна стать агрессором, нанести по нам первый удар», – заявил Жириновский.