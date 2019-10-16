Жириновский: Украинство – это плод коммунизации Малороссии

16.10.2019, Москва, Владимир Гладков

«Украина» как проект была придумана поляками, желавшими оторвать часть исторических русских земель от Российской империи. Однако воплотили в жизнь идею украинизации коммунисты.

Об этом в ходе брифинга в Москве рассказал лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки идею украинства породили, как романтики, немцы её внедрили, а коммунисты её реализовали. Вот откуда идёт украинство. Это была идея.

Ян Потоцкий и другие хотели как-то оторвать побольше земель от Российской империи, и видят, что есть ещё какой-то народец, который по-польски не говорит, ближе к русским, поскольку православный. Вот, решили его сделать другим народом.

В Речи Посполитой они жили у края, назвали бы «краевики» – «живущие с краю», и всем было бы понятно. Но назвали «у края живущие», «украинцы», – отметил он.

«Но реально всё было реализовано в 1917 году. Вот, объявление в газете «Украинизация», 1925 год. «Об увольнении, не знающих украинского языка в Одессе», и список увольняемых.

И так по всем городам Украины. Всё это делали коммунисты, уже не немцы – уже закончилась любая война, утвердилась советская власть.

В октябре 1921 года, разорённая и голодающая РСФСР. Ленин выделяет 500 000 рублей золотом на печатание за границей украинских учебников.

Потом, по его указанию, ещё 250 000 рублей. Сколько людей умерло от голода, пока печатали украинские учебники?

На десятом съезде компартии России в 1921 году Сталин выступает в поддержку организации.

В апреле 1923 года 12 съезд РКП(б) объявил коренизацию официальным курсом партии в национальном вопросе», – резюмировал Жириновский.