Жириновский: Украины к 2024 году не будет

22.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Владимир Зеленский – последний президент «независимой» Украины, уже в ближайшие годы такая страна прекратит свое существование.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием «Украина». Вы учитывайте ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. Иран – это не Вьетнам и Северная Корея и Косово», – сказал Жириновский.

По его мнению, Европа, Россия и Турция будут использовать территорию Украины для беженцев с Ближнего Востока. Всех лояльных России граждан Жириновский призвал переезжать в РФ.

«Есть возможность здесь жить, работать спокойно. А там – разберутся МЧС. Это единственное, чем сможем помочь Украине», – сказал Жириновский.