22.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Жириновский: Украины к 2024 году не будет

Владимир Зеленский – последний президент «независимой» Украины, уже в ближайшие годы такая страна прекратит свое существование.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием «Украина». Вы учитывайте ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. Иран – это не Вьетнам и Северная Корея и Косово», – сказал Жириновский.

По его мнению, Европа, Россия и Турция будут использовать территорию Украины для беженцев с Ближнего Востока. Всех лояльных России граждан Жириновский призвал переезжать в РФ.

«Есть возможность здесь жить, работать спокойно. А там – разберутся МЧС. Это единственное, чем сможем помочь Украине», – сказал Жириновский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть