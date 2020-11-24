Жириновский: Война и раздел Украины состоятся в 2021-22 годах

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

России придется сразиться с украинской, польской и немецкой армиями, чтобы получить возможность включить в своей состав 80% нынешней территории Украины.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сценарию украинцы нападают на Крым и Донбасс. Мы встаем на защиту, уничтожаем украинскую армию. В это время на помощь идет польская армия. Всё на территории Украины, чтобы не задействовать территорию натовских стран. Польская армия тоже гибнет.

Тогда подключается немецкая армия. Происходит столкновение с русской армией, и договариваемся о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция – новое государство, в которое войдут 5 украинских областей. Его возьмут и в ЕС, и в НАТО.

А 70-80% процентов Украины войдут в состав России как области», – сказал Жириновский.

Он допускает, что в этот сценарий может быть включен и «молдавский сюжет».

Лидер ЛДПР уверен, что его прогноз сбудется летом 2021 или 2022 года, хотя и признает, что распад Украины он предрекал еще в 2016-м. Тогда помешали выборы в США, уверен Жириновский.