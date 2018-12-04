Жириновский: «Война с Украиной запланирована, и она будет»

05.12.2018, Москва, Михаил Рябов

США делают ставку на втягивание России в войну с Украиной и последующее вовлечение в военный конфликт Германии. Таким образом, два ведущих государства на континенте будут ослаблены, а американцы получат прибыль.

Об этом с трибуны Госдумы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Война с Украиной запланирована, и она будет. Если начнут бомбить наши пограничные города, мы будем вынуждены ответить», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жириновский привел сценарий развития событий, выгодный англосаксам:

«Мы побеждаем украинскую армию, разбиваем в пух и прах, туда вступает немецкая армия. И американцы получают то, что получили во время столкновения Гитлера со Сталиным – чужими руками. Гитлер наступает, потом советская армия наступает, Германия оккупирована, советские ослаблены – а англосаксы руки потирают и деньги считают», – напомнил оратор.

Жириновский призвал депутатов не рассматривать происходящее на Украине лишь как предлог для срыва переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Сегодня уже убивают тысячами русских на Украине, а у вас в голове дружба народов. Это большая война, это Третья мировая война, она идет. Эта встреча – минимальный эпизод. Войска все больше входят на Украину, все больше мобилизуется население Украины, в этом вопрос. При чем здесь встреча? Это сценарий, и это обязательно будет», – сказал политик.