27.08.2018, Москва, Елена Острякова
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Галичина, ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина

Жириновский: Вся южная Украина по формату Крыма возвращается к России



Тактическое ядерное оружие будет в ближайшее время использовано на Ближнем Востоке и на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Ядерное оружие на Ближнем Востоке использует Израиль против своего мусульманского окружения. А в Европе украинские диверсионные группировки. Им дадут маленькие грязные ядерные бомбы, и они их где-нибудь взорвут. В обоих случаях обвинят нас. Но мы потом им очень хорошо за это отомстим», – сказал Жириновский.

По его словам, в результате предстоящей войны Украина будет разделена между Россией и Евросоюзом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Украине возникнет государство Северная Украина-Галиция со столицей во Львове. Она вступит в НАТО и Евросоюз. Вся южная Украина по формату Крыма возвращается к России», – сказал Жириновский.

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