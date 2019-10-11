Жириновский: Януковича надо было гнать в Киев, а не держать в Ростове

11.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия на Украине остановилась на полпути.

Руководству страны нужно было вслед за Крымом продолжить освободительное движение и помочь законному президенту Виктору Януковичу взять под контроль Киев, выбить националистов из столицы и объявить о воссоединении Украины с Россией.

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Об этом в своем блоге пишет лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Жириновского, в случае с Украиной, Россия повторила те же ошибки, что и в свое время в Афганистане.

«На Украине мы повторяем ошибки Афганистана. В 1979 г. Институт востоковедения дал положительный анализ возможного введения войск в Афганистан. Ввели и увязли там на 10 лет, отношения со всем исламским миром испортили и ушли ничего не добившись.

Какой конечный результат? Отрицательный!

На Украине то же самое. Половинчатые действия.

Вернули Крым – великолепно, абсолютно правильно. Но если начали действия – доводите до конца.

Я бы всю Украину освободил. Януковича на танк посадил бы и гнал до Киева. А в освобождённой столице он объявил бы о воссоединении Украины с Россией.

Он имел полное право на это, он законно избранный президент Украины, никто и слова не сказал бы.

А мы влезли, война на Донбассе началась и никакого движения уже 5 лет. 13 тысяч русских погибли зачем? Ради чего?», – пишет Жириновский.