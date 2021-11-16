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16.11.2021 20:35
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Жириновский закатил скандал генпрокурору из-за Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил поднять перед генпрокурором РФ Игорем Красновым вопрос по поводу...

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил поднять перед генпрокурором РФ Игорем Красновым вопрос по поводу допуска депутатов в СИЗО к члену своей партии, бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который подозревается в причастности к заказному убийству.

Жириновцам отказали в свидании еще летом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако скандал их лидер решил устроить сейчас, видимо после провальных результатов на парламентских выборах в Хабаровском крае, где ЛДПР обвиняют в недостаточной поддержке популярного Фургала.

«Арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, и мы хотели навестить его. Три закона позволяют нам это сделать беспрепятственно. Но ваш заместитель отвечает нам: вы должны получить разрешение того органа, в производстве которого находится уголовное дело. Игорь Викторович, мы что, не русские люди? Никто не имеет права остановить депутата, достаточно удостоверения», – обратился к генпрокурору Жириновский.

Краснов уточнил, что депутаты имеют право посещать следственные изоляторы, но только в целях контроля.

«Но то, что касается личных встреч с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах, то оно возможно лишь при наличии письменного разрешения лица, в чьем производстве находится уголовное дело. Организация такой встречи в кабинете начальника учреждения не соответствовало бы требованиям закона, а разрешения следователя не было», – сказал генпрокурор.

Жириновского этот ответ не устроил. Он продолжал кричать с места, а потом вышел на трибуну.

«Мы не вмешиваемся в следствие. Мы хотим посетить конкретного человека. Это же неразумно: вы три закона отбрасываете, и для вас следователь – главное лицо в стране. Сколько можно! Нам хватило сталинских следователей. А парламент для вас никто!», – возмущался Жириновский.

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