Жириновский закатил скандал генпрокурору из-за Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил поднять перед генпрокурором РФ Игорем Красновым вопрос по поводу допуска депутатов в СИЗО к члену своей партии, бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который подозревается в причастности к заказному убийству.

Жириновцам отказали в свидании еще летом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Однако скандал их лидер решил устроить сейчас, видимо после провальных результатов на парламентских выборах в Хабаровском крае, где ЛДПР обвиняют в недостаточной поддержке популярного Фургала.

«Арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, и мы хотели навестить его. Три закона позволяют нам это сделать беспрепятственно. Но ваш заместитель отвечает нам: вы должны получить разрешение того органа, в производстве которого находится уголовное дело. Игорь Викторович, мы что, не русские люди? Никто не имеет права остановить депутата, достаточно удостоверения», – обратился к генпрокурору Жириновский.

Краснов уточнил, что депутаты имеют право посещать следственные изоляторы, но только в целях контроля.

«Но то, что касается личных встреч с подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах, то оно возможно лишь при наличии письменного разрешения лица, в чьем производстве находится уголовное дело. Организация такой встречи в кабинете начальника учреждения не соответствовало бы требованиям закона, а разрешения следователя не было», – сказал генпрокурор.

Жириновского этот ответ не устроил. Он продолжал кричать с места, а потом вышел на трибуну.

«Мы не вмешиваемся в следствие. Мы хотим посетить конкретного человека. Это же неразумно: вы три закона отбрасываете, и для вас следователь – главное лицо в стране. Сколько можно! Нам хватило сталинских следователей. А парламент для вас никто!», – возмущался Жириновский.