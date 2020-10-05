Жириновский: Запад одобрил расширение Турции на Восток для поджога России

05.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Турция с одобрения Запада, начиная с карабахской войны, собирается бороться за объединение тюркоязычных народов, тем самым поджигая очередной фронт окружённой военными и гражданскими конфликтами России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это начало борьбы Турции за объединение всех тюркоязычных народов. Это будет куда хуже, чем Сирия, Вьетнам, Югославия, это почти 200 миллионов. Кому это выгодно? Только туркам и Западу, дряхлеющей Европе выгодно, когда где-то далеко-далеко.

Когда Вену турки брали, они зашумели все. А тут уже турки Вену не будут брать, они будут брать Азербайджан, Туркмению, всю Среднюю Азию, Горный Алтай, Хакасию и начнут беспокоить тюркские народы Китая, там ждут их с нетерпением. Это на весь XXI век, если не ещё дальше, потому что это выгодно США», – заявил Жириновский.

По его словам, таким образом, Россию поджигают с трёх фронтов.

«На Западе – Балканы, Белоруссия, Украина, Прибалтика устроит нам пожарчик. На Юге – или весь мусульманский мир, или тюркоязычный, или только сунниты, какая разница, большой пожар. Нам трудно там использовать мощнейшее оружие, в Средней Азии же русские живут – 500 тысяч в Киргизии, миллион в Узбекистане, в Казахстане несколько миллионов. Но это три фронта, чтобы мы мучились – западный, южный и дальневосточный.

Дальний Восток тоже подожгут, они уже пробовали прижать Северную Корею, Япония тоже будет что-то пробовать, Тайвань, острова. Или в Китае начнётся своя перестройка – а она начнётся, вечно не будет одна партия, Китай тоже будет биться. У них на западе турки, на востоке японцы-корейцы, на севере монголы, в центре Тибет, на юге Вьетнам, Индия – то есть, Китай тоже окружён всеми будущими конфликтами», – объяснил политик.

«Кому выгодно? США и Европе. Подальше от них, чтобы никто больше на Берлин не шёл и никто США не угрожал. Пускай русские и китайцы мучаются. И осуждать их: нарушение прав человека, беженцы, плохое питание, много заболевших. А они – пускай дряхлеет Европа, а Америка свой пасьянс раскладывает», – добавил Жириновский.