Жириновский: Запад сделал всё, чтобы Навального возненавидели в России

15.08.2021, Москва, Владимир Гладков

На Западе не поняли, что, оказывая либеральному блогеру Алексею Навальному такие знаки внимания, как президентские самолёты и полицейское сопровождение, они сами расписывались в том, что принимают у себя врага России номер один.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ищите других для себя партнёров, которые будут защищать Навальных, Невзоровых и иже с ними – это люди, которые мешают развитию страны, это новые большевики. Их нужно изолировать, убрать. Пусть отдыхают за границей. Почему они не хотят работать? Пусть Навальный идёт работать, полно работы юридической. Почему он сидит на том месте, чтобы Запад ему подсказывал, помогал? Если Запад даёт ему президентские самолёты, сопровождение ГИБДД выше, чем президенту, значит он враг номер один. Там, на Западе, дураки не поняли, что если так будете принимать Навальных, их будет вся страна ненавидеть, и ни одного знака солидарности этому чудаку не будет никогда. Нам визу не дают, а Навального на руках несут прямо от Томска, Омска в лучшую больницу Германии. И вы хотите, чтобы мы к нему проявляли ещё солидарность, да вы о чём?» – возмущался вождь ЛДПР.

Он считает, что у Навального уже не будет будущего в российской политике.

«Один факт – как его встречали немцы, это уже говорит о том, что он враг номер один для нашей страны. И забудьте о нём», – заключил Жириновский.