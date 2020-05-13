Жириновский жёстко отчитал Трампа, Лукашенко и Пескова

13.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В разгар пандемии коронавируса игнорировать средства личной защиты со стороны политических деятелей крайне безответственно.

Об этом в ходе заседания Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Элементарные средства защиты. Михаил Альбертович, вот здесь два месяца назад – единственная фракция КПРФ (так он сгоряча назвал свою ЛДПР – ред.), мы одели перчатки и маски. Они посмеивались сидели, как сейчас смеются. Над чем смеются? Над своей глупостью смеются! Вы не стали два месяца назад одевать маски, вот у вас и заболело пять человек уже в Госдуме, и других травите, и всё смеются! Мы первые одели и показали, и весь мир это видел!

Мы не только заставили всю страну, как пример, одеть маски и перчатки, но и весь мир, не только наша страна. И Трамп тоже скоро оденет, и Лукашенко оденет, иначе в больницу поедут», – заявил Жириновсикй

«Поэтому здесь меньше иронии должно быть. Если нет у кого-то способности прогнозировать, предвидеть, понимать, пропагандировать и объяснять, тогда лучше молчать….

Вот, сейчас заболел пресс-секретарь президента. Что нужно сделать? Лечить? Да. А потом – уволить», – посоветовал депутат.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил парламентария, что видел пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и тот соблюдал все меры предосторожности, которые лидер ЛДПР неоднократно рекомендовал.

«Но… Вирус, и в быту», – предположил Володин.

«Тогда жена виновата!» – выкрикнул с места Жириновский.