«Жирная двойка клоуну!»: Херсон возмущен пиар-вояжем Зеленского

22.08.2020, Херсон, Михаил Рябов

Состоявшаяся в конце рабочей недели поездка Владимира Зеленского в Херсон вызвала раздражение местных жителей – вместо решения конкретных проблем, комик-президент рисовал очередные воздушные замки.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.

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«Мне стыдно было смотреть на этот цирк. Зеленский продемонстрировал безграмотность и непонимание того, что происходит в Херсоне. Вел он себя не как президент, а как настоящий клоун», – сказал политик.

Журавко пояснил, что Зеленский оказался очередным высокопоставленным чиновником из Киева, который обещает Херсону программы развития, рост благосостояния, завершение многолетних долгостроев мостов и т.п.

Однако на практике уровень жизни в Херсонской области падает каждый год после победы Евромайдана, констатировал экс-депутат.

«Колоссальный урон нанесён экономике вследствие коронавируса. Развал производств. Кризис в сельском хозяйстве. Безработица. Рост тарифов, в том числе и на воду для полива в фермерских хозяйствах. Но у Зеленского нет ответа на эти вопросы. Люди видели, что он занимался популизмом. Просто пытался пиариться с прицелом на осенние выборы в местные советы», – сказал Журавко.

«Итог этой поездки Зеленского – жирная двойка, «неуд». Думаю, визит действительно будет иметь эффект на выборах, но обратный тому, на что рассчитывали в Киеве. Это провал», – заключил политик.